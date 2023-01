"Bilancio, pochi investimenti e tagli in settori già in sofferenza"

"Se gli investimenti sono praticamente marginali se si esclude il Pnrr, preoccupa anche la spesa corrente. Qui più che di tagli lineari, direi che si può parlare di tagli settoriali significativi, proprio laddove si sarebbe dovuto aumentare l’intervento della pubblica amministrazione. Mi riferisco ai settori che subiscono i tagli più pesanti nella spesa corrente rispetto al 2022: gestione beni demaniali e patrimoniali -652.494 (-34%) servizi ausiliari all’istruzione -57.110 (-6%); diritto allo studio -1.356 (-8%); attività culturali -75.230 (-81%); sport e tempo libero -10.000 (-12%); giovani -5.395 (-31%); interventi per le famiglie -119.065 (-15%); agricoltura -14.000 (-57%)". E’ l’analisi impietosa del bilancio di previsione, licenziato dall’amministrazione Bernardi all’inizio della settimana secondo Marcello Grilanda, consigliere comunale di Uniti per Portomaggiore, l’opposizione dei partiti di centrodestra più la lista civica di Aurelio Pariali. E aggiunge: "In particolare, non vediamo una reazione adeguata dell’amministrazione comunale a fronte di due straordinarie emergenze che riguardano il settore sportivo e la cultura. Una comunità che dalla sera alla mattina si è trovata senza un polmone sportivo economico e sociale quale era la piscina comunale e senza un luogo minimo dove fare cultura e comunità quale era il ridotto del teatro Concordia, è una comunità che si ritrova senza gambe e senza testa. Questo non ci porta lontano purtroppo".

Franco Vanini