Bilancio previsionale, la Giunta dice sì prima della fine dell’anno

CENTO

Come ultimo obiettivo dell’anno, è stato approvato in Giunta il documento unico di programmazione e lo schema di bilancio previsionale per il 2023-2025. "Arriviamo entro la fine dell’anno all’approvazione in giunta di questo fondamentale documento, che consente di avviare tutti i successivi passaggi amministrativi e di consultazione entro il primo mese del 2023 – dice l’assessore Carlotta Gaiani - Finora era approvato dall’ente solo a primavera inoltrata, con la conseguenza negativa di dover ricorrere per diversi mesi alla gestione in esercizio provvisorio. Questa è un’inversione di tendenza".

Documento che sarà passato ai consiglieri comunali e alle Consulte che dovranno esprimere il parere. Chiare le tempistiche e il percorso che l’amministrazione Accorsi ha voluto tracciare per efficientare l’iter di costruzione e approvazione del bilancio, per consentire che le risorse destinate ai diversi capitoli siamo disponibili nel minor tempo possibile, a partire dal primo giorno del nuovo anno di esercizio. E parlando di risorse, l’Assessore precisa le principali linee che questo bilancio 2023-2025 ha tenuto.

"Abbiamo approvato un bilancio tecnico in quanto nel contesto attuale la priorità obbligata era trovare le coperture per un aumento di spesa per energia e elettricità di oltre 1 milione e 72 mila euro in più rispetto a quanto stanziato nel precedente bilancio – spiega l’assessore Gaiani - Siamo riusciti a far fronte a questa ingente spesa senza operare riduzioni nell’offerta dei servizi destinati alla cittadinanza. Nella prima metà del 2023, ci prenderemo il tempo di valutare quali potranno essere le prime variazioni necessarie per adeguare le previsioni al contesto che troveremo".