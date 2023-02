Bilancio promosso dalla maggioranza

Le forze di maggioranza, Partito democratico, Attiva e Cento SiCura, commentano il nuovo bilancio previsionale 2023-2025. "L’Amministrazione conferma la volontà di perseguire buone pratiche di gestione del bilancio, una tra tutte, la limitazione, quanto più possibile, dell’esercizio provvisorio – dice Mattia Franceschelli (Pd) – consente subito all’ente di lavorare in maniera più veloce e a pieno regime. Importante il lavoro fatto dall’assessore Gaiani per costruire un bilancio corporso che rispettasse e riducesse le tempistiche di approvazione. Siamo davvero soddisfatti si possa subito portare lo schema di bilancio in Consiglio, come da tempo non accadeva". Poi Attiva. "Tempi stretti dell’approvazione del bilancio, senza rinunciare ai passaggi di trasparenza nelle consulte – dice Marcello Ottani - permette loro di avere una fotografia chiara delle condizioni dell’ente, per potersi poi muovere consapevolmente: gran parte hanno anche espresso un parere positivo. Importante il focus fatto sulle opere pubbliche in programma nei diversi territori, anche l’attenzione dedicata alle progettualità nel campo dei servizi alle cittadine e ai cittadini con fondi mantenuti inalterati". E Cento SiCura. "Tante risorse sono state destinate inevitabilmente al caro bollette – aggiunge Massimo Donato – e nonostante il caro materiale dei cantieri, stanno andando avanti le progettazioni della Ricostruzione, del Pnrr e delle opere nelle frazioni. Nei prossimi mesi, si valuteranno le variazioni di bilancio".