"Bilancio proteso al futuro, con 22 milioni di interventi"

E’ un bilancio di previsione sia proteso verso il futuro, ma anche ad interventi che saranno realizzati fin dalla prossima primavera, quello illustrato l’altra sera nel consiglio comunale di Codigoro, in maniera molto puntuale dall’assessore al bilancio Graziella Ferretti, e successivamente dal vicesindaco Francesco Fabbri, dall’assessore Stefano Adami e dal sindaco Sabina Zanardi. L’opposizione con Dario Gabbari ha segnalato il rischio di non completare gli interventi del Pnrr, per quasi 22 milioni, entro i tempi previsti dall’Europa il 2026 e l’assenza di un progetto per i cimiteri codigoresi, con "conseguente aumento del debito – ha aggiunto Gabbari – che dalle vostre previsioni aumenterà di qualche milione di euro, con una popolazione in costante diminuzione". Per quest’anno sono previste la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile che dalla stazione ferroviaria, mettendo in sicurezza anche l’arrivo degli studenti delle superiori nel percorso fino agli istituti, collegherà Pomposa e la Torre della Finanza. Ci sarà l’atteso recupero e ristrutturazione degli immobili della stazione ferroviaria, la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’immobile di Vale Giovanni XXIII che ospitava il giudice di pace. Attenzione a strade e marciapiedi per il capoluogo e le frazioni, per le scuole medie, la caserma dei Carabinieri, solo per citarne alcuni poiché complessivamente sono quasi 11 milioni di euro solo quest’anno. L’assessore Adami ha ammesso le criticità sui 4 cimiteri e l’obiettivo di voler intervenire, mentre Fabbri ha ricordato la grande attenzione al sociale con oltre 4 milioni di investimenti per le famiglie in difficoltà. Il primo cittadino ha sottolineato come il calo demografico non riguardi solo Codigoro, ha evidenziato che le attuali imprese nel codigorese investiranno 90 milioni di euro che creeranno occupazione, gli interventi di riqualificazione su Pomposa, la formazione di un comitato scientifico, formato da massimi esperti, sul monaco Guido. "Quando faremo il bilancio consuntivo – ha concluso Sabina Zanardi – con le risorse rimaste vogliamo aiutare le nostre associazioni di volontariato, che sono una risorsa fondamentale per la nostra comunità".

cla.casta.