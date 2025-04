Bilancio, quasi azzerati i debiti: "Dal 2021 recuperati oltre 3 milioni"

"Dal 2021 la nostra amministrazione ha recuperato complessivamente 3milioni 690 mila euro di disavanzo in 4 anni, arrivando al 94% del totale da recuperare. Al contempo solo nel 2024 abbiamo messo a terra oltre 3 milioni e 700mila euro di investimenti". E’ la sintesi espressa dal sindaco Dario Bernardi del bilancio consuntivo, approvato l’altra sera in consiglio comunale. La manovra rappresenta "un capitolo fondamentale, perché abbiamo più che dimezzato nel corso del 2024 il disavanzo che restava un anno fa, con oltre 650 mila euro recuperati; ne restano 537mila. Se confermiamo l’andamento, nel corso di quest’anno sarà azzerato il disavanzo nell’ambito della legislatura, cosa che per noi è obiettivo da perseguire per avere nuovamente avanzo libero da utilizzare in servizi e investimenti". Non è certo un percorso semplice, in un momento storico caratterizzato dall’aumento dei prezzi e del caro energia, ma può essere raggiunto grazie agli sforzi di tutta la macchina comunale e questa notizia di fatto è l’elemento centrale di questo rendiconto. Tutto questo è avvenuto senza tagliare servizi al cittadino. Il bilancio genera un risultato di competenza dell’anno 2024 positivo per 741 mila euro, quindi è in equilibrio. Trovano conferma anche diversi altri dati positivi in linea con gli anni passati: la disponibilità di cassa sempre in positivo, senza nessun ricorso all’anticipazione di tesoreria e i tempi di pagamento ai fornitori, dove l’indicatore segna -15 giorni rispetto ai 30 previsti, migliorando ancora rispetto allo scorso anno. Tutti i limiti di spesa per il personale e dell’indebitamento sono rispettati. E’ un bilancio sano. "Sul fronte investimenti – incalza il primo cittadino portuense - è stato fatto un gran lavoro l’anno appena passato: nel 2024 abbiamo messo a terra 3.754 mila euro, principalmente sulla piscina, sulla caserma vigili del fuoco, che è stata completata, sul campo sportivo in sintetico allo stadio Bellini, sulla riqualificazione impianti di illuminazione dello stadio e del centro sportivo Zardi, sull’efficientamento energetico della M scuola materna Nigrisoli, sul ponte Campanella riaperto, sulla manutenzione di tratti della ciclabile Traversari, sui giochi e attrezzature nelle aree verdi: quasi tutti finanziamenti esterni non a carico del nostro bilancio".

Franco Vanini