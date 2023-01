Bilancio record, piano investimenti da 24 milioni "Sarà l’anno dei cantieri: il paese cambierà volto"

Ammontano a 24 milioni gli investimenti, uno stanziamento senza precedenti. Non solo La sezione investimenti porta sul bilancio dei numeri che per Argenta non hanno precedenti, trainati indubbiamente dal Pnrr ma bisogna andarle a prendere quelle risorse con programmi adeguati; non solo, sul territorio arriveranno anche altri lavori importantissimi e attesi da anni come la variante alla statale 16 (circa 107 milioni) ad opera di Anas, l’ampliamento dell’ospedale ad opera di Ausl e l’ammodernamento ad opera del consorzio di bonifica renana di canali e idrovore. "Questo sarà l’anno dei cantieri, e contiamo che la faccia delle nostre piazze possa cambiare, i servizi migliorare, la sicurezza dei nostri cittadini essere più garantita, le bollette contenute grazie agli interventi di efficientamento energetico previsti". Così il sindaco Andrea Baldini l’altra sera nella presentazione e approvazione dal consiglio comunale del bilancio. Due i principali temi che lo caratterizzano: il caro energia e gli investimenti. Il primo ha obbligato l’aumento degli stanziamenti delle risorse dedicate alle utenze e le misure di contenimento, tra le quali la chiusura del Centro culturale Mercato, concentrando le attività ai Cappuccini; la riorganizzazione degli orari degli uffici per organizzare lo smart working il venerdì senza diminuire i servizi al cittadino.

Franco Vanini