Bilancio sano, la Cadf premiata a Venezia "È stata riconosciuta l’affidabilità finanziaria"

Cadf, che gestisce il servizio idrico integrato in undici comuni del Basso Ferrarese, ha ricevuto un importante premio. Venerdì scorso, nell’ambito del Premio Industria Felix 2022 che si è svolto alla Zignago Holding di Fossalta di Portogruaro (in provincia di Venezia), la società che ha sede a Codigoro ha ricevuto l’Alta onorificenza di Bilancio nella categoria Medie Imprese, con la seguente motivazione: "migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Ferrara".