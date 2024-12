Bilancio triennale approvato: focus su infrastrutture e sicurezza a Bondeno

Dalle videocamere nel parcheggio della Casa della Comunità al passaggio a livello di Ponti Spagna. Tanti i punti appovati con il bilancio triennale in consiglio comunale, via libera che ha portato con sé anche l’accoglimento dell’emendamento presentato dalla minoranza sull’aumento della pubblica illuminazione nel parcheggio delle elementari di Bondeno. Respinti gli altri 10 emendamenti dell’opposizione.

Grandi opere. Focus sulle infrastrutture. Non solo in aula. Il Comune è molto interessato ad un progetto per la realizzazione, nella provincia di Rovigo (Veneto), di una bretella che unirebbe la strada statale 434 Transpolesana al Comune di Ficarolo. Si tratterebbe di una nuova porta sul Veneto per Bondeno, in uno snodo di collegamenti che potrebbe ’fondersi’ con la futura Cispadana. Per il momento siamo in una fase preliminare, ma il progetto che è ’targato’ Veneto è comunque delineato.

Sicurezza. In aula i consiglieri Marcello Ferron e Marcello Parmeggiani hanno posto il tema delle videocamere al parcheggio della Casa della Comunità e nei giardini di via Pironi. La risposta dell’assessore Ornella Bonati: "Nel parcheggio della Casa della Comunità abbiamo già provveduto all’installazione di una videocamera mobile, mentre ad oggi non si ravvisa la necessità di nuove videocamere in via Pironi, dal momento che le azioni di implementazione sono prese anche a seguito delle osservazioni dei carabinieri. Nel 2025 posizioneremo nuove telecamere in centro e in tutte le frazioni attualmente sguarnite".

Sostegno scolastico. Parmeggiani aveva chiesto di aumentare le ore di copertura. Dati precisi sono stati elencati con la risposta dell’assessore Francesca Aria Poltronieri: "Negli ultimi cinque anni siamo passati da 147mila euro (dato 2019) a 227mila euro di investimento sul sostegno scolastico (dato 2024). I casi seguiti sono aumentati fino ai 40 di quest’anno. L’Amministrazione ha poi messo a bilancio ancora più risorse, pari a 233mila euro, ma le richieste di ore arrivano dopo l’estate e sulla base di queste si valuterà se aumentare ulteriormente i fondi. Ad oggi non c’è questo bisogno".

Trasporti. In conclusione si è parlato della necessità di superare il passaggio a livello di Ponti Spagna. "I 6mila euro richiesti dall’emendamento della minoranza sono pochi per uno studio di fattibilità – così il Comune –, ma aggiungo anche il passaggio a livello di Senetica. Entrambi andranno superati. Servirà condivisione da parte di tutti per ottenere ascolto dai livelli istituzionali sovracomunali. Noi abbiamo già iniziato a presentare la questione".