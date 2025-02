Bilancio, via libera in Consiglio: "Attenti ai bisogni dei cittadini"

"Quello votato oggi (ieri, ndr) è un bilancio fatto di visione e di programmazione, in prosecuzione con il progetto avviato cinque anni fa per questa città. Si basa certamente sui numeri, ma anche sulla volontà di continuare a investire sul nostro territorio. È un bilancio che è attento alle esigenze del presente e che al contempo guarda al prossimo futuro di Ferrara, una Ferrara più attrattiva e laboriosa, sicura e accogliente, bella e vivibile, attenta, solidale. Una Ferrara pensata per i giovani e gli universitari, e che, forte della sua identità, si promuove. Una città più sostenibile e smart, votata alla mobilità e alla digitalizzazione". Così il sindaco Alan Fabbri commenta l’approvazione del Bilancio di previsione 2025/27, avvenuta ieri da parte del Consiglio Comunale. "Ancora una volta abbiamo scelto di andare incontro alle famiglie, alle fasce deboli, alla scuola e ai giovani, investendo nell’inclusione sociale nei servizi educativi e raddoppiando i fondi per il contrasto alla povertà per il prossimo triennio – commenta poi il primo cittadino –. Con risorse comunali e con i maxi finanziamenti statali ed europei intercettati, potremo potenziare e migliorare le infrastrutture, puntando sul decoro e sulla sicurezza".

Tra le grandi sfide ci sono "il nuovo parcheggio in struttura di via Beethoven, il Central bosc che sarà il secondo polmone verde della città per estensione dopo parco Bassani, punteremo al recupero di edifici e dei musei simbolo della città, tra cui palazzo Massari, inagibile dal terremoto, e palazzo Prosperi Sacrati, chiuso da trent’anni. Valorizzeremo cultura e turismo: i risultati stanno arrivando, e i dati ci stanno dando ragione, non ultimo l’obiettivo raggiunto del mezzo milione di pernottamenti in città". E poi ancora la riqualificazione delle piazze, nuove piste ciclabili e progetti di mobilità dolce, la manutenzione delle strade, dei marciapiedi e dei ponti. Investimenti sono previsti nella scuola e nello sport. Inoltre, tra le novità di Bilancio 2025, vengono introdotte le agevolazioni per favorire lo sviluppo economico locale a sostegno delle imprese che investono sul nostro territorio e si insediano nella Zls, essenziale per la crescita del nostro territorio". "Il bilancio che abbiamo presentato e che è stato approvato si basa su conti solidi ed esprime la volontà di continuare a stare dalla parte dei cittadini" aggiunge l’assessore al Bilancio Matteo Fornasini. Nell’annualità 2025, gli investimenti ammonteranno a 93,7 milioni. Il Piano opere pubbliche, che prevede la riqualificazione di edifici, nuove strade, manutenzioni straordinarie e altri progetti, cuba 27,3 milioni di euro, mentre saranno 51 i milioni destinati alle spese per le attività dei servizi pubblici. Per essere più incisivi nel sostegno a cittadini con fragilità, 1,4 milioni saranno destinati al contrasto della povertà per il triennio 2025-2027. Tra i banchi dell’opposizione, il ‘no’ è arrivato da La Comune: "I tempi sono stati ristretti, le risposte a volte tardive e in alcuni casi del tutto assenti rispetto alle richieste di chiarimento, rendendo il lavoro di consiglieri e consigliere insufficiente e approssimativo".