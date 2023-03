Bilancio, via libera in Consiglio Fabbri: "Spinta sugli investimenti"

"Quasi cento milioni di euro di investimenti, defiscalizzazioni, quasi venti milioni di euro per il sociale, milioni di euro per le famiglie: l’approvazione del bilancio segna uno step necessario e fondamentale per dare corpo a decine di progettualità, con imponenti stanziamenti di risorse per la città e per il futuro". Con queste parole, il sindaco Alan Fabbri ha commentato l’approvazione del bilancio di previsione del Comune per gli esercizi 20232025, ieri in Consiglio comunale. "È questa una fase che segna sempre un momento fondamentale del percorso amministrativo – ha aggiunto il primo cittadino –. Lo è particolarmente quest’anno, sia perché il documento approvato, tenendo conto dell’imponente mole di fondi Pnrr intercettati, esprime opportunità storiche, sia perché precede di fatto l’ultima annualità prima delle elezioni. E proprio perché si approssima la scadenza del mandato intendiamo dare ulteriore spinta agli investimenti, per consegnare, al termine di questo percorso, progettualità compiute, lavori realizzati, servizi potenziati. E nuove possibilità per affrontare le sfide che ci attendono".

Il sindaco conclude ringraziando gli assessori "per il positivo lavoro svolto, il Consiglio comunale e tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione. Opposizione, lo sottolineo, che ha fornito un contributo costruttivo, dando prova, in questa occasione, di responsabilità. Terremo conto delle proposte formulate, alcune delle sollecitazioni pervenute sono già inserite nel documento o al centro dei nostri programmi". Quello approvato ieri è un bilancio "solido, sano, che non prevede l’aumento delle tasse nonostante i rincari dovuti alla crisi energetica, +4,5 milioni di euro, rispetto al 2021, che gravano sulle casse comunali, e delle materie prime. Un bilancio che guarda alla città, alle frazioni, con investimenti specifici, al lavoro, con un nuovo pacchetto di rilancio, alle scuole, al centro di interventi manutentivi, della realizzazione di nuove aule e di adeguamenti impiantistici, alla cultura, forte di un dato consolidato di circa un milione di visitatori nelle sedi museali dal 2019 a oggi". Sul Pnrr, conclude Fabbri, "è stato messo in campo un lavoro imponente e trasversale, che si è tradotto in 81 milioni di euro intercettati, più di altre realtà anche più grandi. E ora avanti con gli investimenti per stimolare la crescita e l’occupazione".