"Bilancioni da censire per verificarne lo stato in tutta la provincia"

"Un censimento dei bilancioni nella provincia di Ferrara". E’ la richiesta del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Gianella a seguito del crollo del capanno da pesca numero 158 nel territorio comunale di Comacchio con un’interrogazione alla Giunta per chiedere chiarimenti sullo stato dei cosiddetti bilancioni, le caratteristiche strutture fisse utilizzate per la pesca che punteggiano canali e tratti costieri della nostra regione. "Il cedimento del manufatto, costruito su suolo demaniale idrico e privo di un soggetto concessionario o di titoli edilizi e demaniali - prosegue - riaccende infatti l’attenzione su un patrimonio identitario del territorio ferrarese che, se trascurato, può trasformarsi in un problema di sicurezza". Per il consigliere regionale il crollo del bilancione mette in evidenza la necessità di una mappatura complessiva e aggiornata di tutte le strutture presenti lungo i corsi d’acqua e denuncia come "molti bilancioni, pur avendo un valore storico e paesaggistico, versano in condizioni di degrado o risultano privi di regolare concessione. Serve capire dove sono, in che stato si trovano e chi ne ha la titolarità". Nell’interrogazione, Gianella chiede alla Giunta regionale se sia a conoscenza della situazione e quale giudizio ne dia, se intenda predisporre un piano regolatore specifico per i bilancioni, che disciplini in modo organico la costruzione, la manutenzione e la gestione di queste strutture, e se voglia avviare un censimento completo che ne individui posizione, conservazione e idoneità.

cla. casta.