"Bilancioni, una tradizione che dobbiamo tutelare"

E’ Ottorino Zanellati il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Pesca Sportiva Ricreativa, raccogliendo il testimone dal collega Fabio Baldini. Un’associazione che raggruppa 2800 soci che gestiscono e frequentano quasi 700 capanni da pesca o "bilancioni", ma in Romagna sono i "padelloni", di cui 200 tra Comacchio e Codigoro. Sull’asta del Po di Volano sono una quindicina quelli rimasti "che vanno tutelati proprio per la storia e l’aggregazione di cui – sottolinea il neo presidente – sono portatori". Zanellati è anche vicepresidente dell’associazione turistica Pro Loco di Codigoro, nonché imprenditore come gestore dell’Hotel rurale Canneviè. Fra gli obiettivi che si pone ci sono anzitutto la salvaguardia di queste strutture che, in tempi non lontani, a Comacchio furono oggetto di demolizione e rimozione dalle sponde del corso d’acqua. "Credo sia importante lavorare su altri aspetti fondamentali come la promozione e crescita dell’attività sportiva della pesca con eventi e giornate di avvicinamento rivolte anche ai più giovani affinché questa attività – prosegue Zanellati – possa trasmettere i suoi valori di rispetto della natura, pazienza e socialità. Non dimentichiamo come per noi sia fondamentale la tutela ambientale, la valorizzazione del territorio, poiché la pesca sportiva non è solo passione ma anche responsabilità. Quindi grande attenzione alla promozione di iniziative di sensibilizzazione per la salvaguardia dei corsi d’acqua e la cura degli ambienti che frequentiamo". A Codigoro, ma anche nel comune di Comacchio ed in tutti quelli della vicina Romagna, c’è una vera e propria cultura del bilancione come luogo di socializzazione poiché spesso le quote dei soci su un’unica struttura arrivano ad otto persone. Fra le altre disponibilità palesate quella "di pescare ed aiutare l’Università – conclude il presidente Zanellati – a monitorare la consistenza della fauna ittica nei nostri fiumi".

cla. casta.