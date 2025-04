Billy Mohler’s . Euro-American quartet stasera al Torrione

Stasera alle 21.30 il Torrione (via Rampari di Belfiore, 167 – 44121, Ferrara) ospita Billy Mohler, contrabbassista di talento e una delle personalità di spicco della vivace scena musicale di Los Angeles. In occasione di questo tour, Mohler si esibirà con un quartetto di straordinario talento, un ensemble che unisce energia e raffinatezza che vede Hermon Mehari alla tromba, Francesco Bigoni, sax e clarinetto e Jeff Ballard, batteria. Il contrabbassista è una delle figure di spicco della vivace scena di Los Angeles. Affermatissimo nel mondo pop e rock come compositore, produttore, polistrumentista e turnista, Mohler ha ricevuto una nomina ai Grammy, e ha lavorato con artisti del calibro di Ringo Starr, The Smashing Pumpkins, Macy Gray, Nile Rogers, Lady Gaga, Mavis Staples, Steven Tyler, Dolly Parton, Jon Brion e molti altri. Per prenotazione cena 331 4323840 tutti i giorni dalle 12 alle 22.