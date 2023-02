Biloslavo: "Vi racconto tutte le verità ’infoibate’"

C’è una voce che neanche il passare degli anni riesce a silenziare. E’ quella della coscienza e di chi ha la forza di raccontare la verità. Le foibe rappresentano una delle parti più problematiche della coscienza di un paese che non ha ancora del tutto fatto i conti con la sua storia. ‘Verità infobate’ il libro del giornalista Fausto Biloslavo, restituisce un po’ di giustizia alle tante vittime le cui ossa biancheggiano ancora sul fondo di qualche crepaccio. Oggi, come preludio alla giornata del Ricordo, il saggista presenterà – assieme all’assessore Alessandro Balboni – il suo volume alla Sala della Musica a partire dalle 18.30.

Biloslavo, quali sono le verità infoibate?

"Sono tutti quegli episodi che hanno riguardato i nostri connazionali nei territori dalmati e istriani, infoibati, stuprati, uccisi, seviziati non perché fascisti (questa e stata la narrazione mendace), bensì perché italiani. Il boia Tito è stato, per lungo tempo, sotto sotto considerato un amico da molti. La più alta onorificenza della Repubblica italiana a lui conferita, campeggia ancora sul sito del Quirinale. E la proposta di legge per rimuovere questo abominio, giace nelle pieghe del Parlamento".

C’è stato, in questi anni, qualche passo avanti in termini di consapevolezza su ciò che le foibe hanno rappresentato?

"L’istituzione della giornata del Ricordo è stato senz’altro un passo avanti significativo. E’ fondamentale, tuttavia, lavorare sempre di più affiché i giovani assumano piena coscienza di quanto accadde. Aprire loro gli occhi su una pagina di storia che qualcuno ha tentato di strappare e consegnare all’oblio ma che pian piano sta tornando alla luce".

Persiste ancora qualche episodio di revisionismo storico sulla pulizia etnica di Tito?

"Sì, c’è un nocciolo duro di negazionisti o di persone che tendono a ridimensionare la portata dell’accaduto. La narrazione che qualcuno ancora porta avanti è che le foibe abbiano coinvolto un manipolo di fascisti. Un falso storico su tutta la linea: gli infoibati erano italiani, come ribadisco, molti dei quali anti-fascisti e che appoggiavano la Resistenza".

Nel libro però non si racconta solo di quanto accadde al crepuscolo della Seconda Guerra mondiale.

"Ci sono anche pagine più ‘recenti’. Un episodio significativo che racconto è legato all’attuale presidente degli Usa, Joe Biden. Quando conobbe Tito ne rimase estasiato. Non solo. Parlo di quando l’ex Jugoslavia accolse terroristi di ogni risma per consentir loro la via sicura verso l’America Latina. Parlo del grande cimitero della Croazia, degli atti orribili che Tito fece ai danni dei suoi connazionali. Insomma, di tutte le verità per troppo tempo infoibate".

Federico Di Bisceglie