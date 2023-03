Bimba cadde in palestra, ex sindaco multato

VIGARANO

Alla fine è stata condannata a pagare una multa di 2.500 euro, a fronte della richiesta di dieci mesi e quindici giorni di reclusione che era stata presentata dal pubblico ministero Andrea Maggioni, nella precedente udienza. La sentenza nei confronti dell’ex sindaco di Vigarano Mainarda, Barbara Paron, è stata emessa ieri dal giudice del Tribunale di Ferrara, il quale non ha riconosciuto l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che era stata contestata dal pubblico ministero e ha condannato l’ex primo cittadino di Vigarano Mainarda per una colpa generica, in quanto l’amministrazione comunale è proprietaria della palestra dove la ragazzina si è infortunata.

"Aspettiamo di leggere le motivazioni – commenta il legale che ha assistito Paron, l’avvocato Denis Lovison – Certo è che la decisione del giudice di non riconoscere l’aggravante della violazione sui luoghi di lavoro è importante. Comunque attendiamo le motivazioni anche per un eventuale ricorso in Appello".

L’ex sindaco Paron era finito a processo, insieme ad altre due persone dell’amministrazione comunale che sono state giudicate con riti separati, a seguito dell’infortunio accaduto il 7 giugno del 2018 nella palestra di Vigarano Mainarda, quando una ragazzina di 12 anni era caduta dal terrazzo della palestra, a causa di un lucernario che si era rotto, precipitando da un’altezza di quattro metri, che gli causò alcuni politraumi e una frattura al naso. La ragazzina fu immediatamente soccorsa e i medici successivamente gli diagnosticarono lesioni giudicate guaribili in un periodo superiore a quaranta giorni. Subito dopo la caduta della ragazzina, ci fu il ricovero urgente in ospedale e la dodicenne fu sottoposta a un intervento chirurgico. Da qui è nato il procedimento penale che ha portato l’ex sindaco, l’allora capo dell’ufficio tecnico e il responsabile del servizio di prevenzione degli infortuni sotto indagine e poi a essere giudicati.

Cristina Rufini