Bimba colta da malore, rianimata in un negozio

CENTO

Tanta paura ieri mattina per una bambina di 4 anni che si è sentita male in casa. Ed è stata salvata dalla prontezza di riflessi di una giovane commerciante di via Matteotti. Tutto è accaduto prima dello scoccare delle 11 di ieri mattina, orario in cui i centesi hanno visto atterrare l’elisoccorso nei pressi del grattacielo. Era l’elimabulanza che ha poi caricato la piccolina per trasportarla all’ospedale Maggiore di Bologna, fortunatamente non in gravi condizioni, salvata anche dal pronto intervento della donna all’interno del negozio nell’angolo tra via Rosselli e via Matteotti.

"Ho sentito rumore in strada, sono uscita dal negozio e c’era un ragazzo che era uscito dal palazzo dove abita, chiedendo aiuto, con la bambina in braccio che aveva perso i sensi – racconta Nunzia Scarpato di Futura Multibrand – ho visto che era letteralmente nel panico. Gli ho detto subito di entrare al caldo, in negozio e ho preso la mia sciarpa, l’ho messa a terra e gli ho fatto stendere la piccola mentre mi sono affrettata a chiamare il 118". Momenti di paura durante i quali la donna non hai mai perso la calma.

"Non respirava e anche il battito del cuoricino era flebile – prosegue la donna ancora scossa – il 118 al telefono mi ha guidata dicendomi cosa dovevo fare. Ho quindi fatto il massaggio cardiaco alla piccola, poi ho cominciato a parlarle e quando ha aperto gli occhi, mi ha guardata e fatto un piccolo sorriso: è stato bellissimo. E’ stata una sensazione indescrivibile quando si è risvegliata". Una situazione di pericolo in cui la negoziante si era già trovata in passata, per questo è stata lucida nell’affrontarla. "Mi era già capitato altre due volte di soccorre qualcuno quando lavoravo nel bolognese – spiega – sapevo di dover restare calma e che era ciò di cui aveva bisogno la bambina. Quando l’ho sentita iniziare a respirare piano, l’ho rassicurata, ha tossito e ho capito che si stava riprendendo. Le ho parlato, le ho fatto sentire che ero con lei e l’ho accudita come fosse stata mia figlia. Solo quando sono arrivati i soccorsi, ho potuto lasciarmi andare anch’io".

Un racconto ascoltato anche da alcuni presenti che hanno sottolineato quanto la prontezza della donna sia stata un prezioso aiuto per la piccola che in questa disavventura ha forse ‘trovato un angelo a salvarle la vita’ perché ‘poteva forse andare peggio’ ribadendo che era ‘stata fortunata ad aver incontrato lei’. Visitata e presa poi dai soccorritori dell’ambulanza del 118 la bimba è stata trasportata all’elicottero e con la giovane mamma è partita per raggiungere il Maggiore per tutti i controlli del caso.

Laura Guerra