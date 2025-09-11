Bimba travolta e uccisa dal tir: “L’ho vista in sogno che giocava”. Un minuto di silenzio a scuola

Ferrara, 11 settembre 2025 – Si chiama Menotti Buscaroli (“Sì, il mio nome è Menotti come uno dei figli di Giuseppe Garibaldi”) ed è il poeta del paese. ’I tuoi occhi’, ’Angeli neri’, ’Piove sul mare’, tra le pagine dei suoi libri. E non riesce a trattenere le lacrime mentre, al tavolo della locanda bar Da Poldo, legge il Carlino, guarda quella foto in prima pagina, il camper. “Era sempre parcheggiato lì”, indica verso uno spiazzo di cemento. Taisir Manai, otto anni, è morta. La sua famiglia travolta da un camion lungo una piazzola di sosta, sulla E45, in Umbria.

Tornavano dal Marocco, il loro paese d’origine, a San Biagio (Argenta) dove hanno trovato una nuova patria, una casa, amici. Erano andati in vacanza, un’auto condotta dalla madre davanti; il camper dietro. Poi il guasto al motore dell’auto; la sosta nella corsia d’emergenza; l’incubo che si materializza nel muso di quel gigante d’acciaio che travolge vite, sogni, speranze. Taisir non ce la fa. Rimangono feriti il papà Salah, 63 anni, la mamma di 54 anni e la sorella di 14. “Questa notte ho sognato la piccola Taisir, la ricordo al balcone con il suo vestitino che mi diceva, guarda come sono bella”, gli amici attorno che ascoltano in silenzio.

Menotti Buscaroli, 70 anni, indica il luogo dove c’era il camper e Gabriele Guarriello, il titolare ’Da Poldo’, con il Carlino

A San Biagio quella famiglia la conoscevano un po’ tutti. “Il padre, un grande lavoratore, lavorava dalla mattina alla sera all’interporto di Bologna. Abitano nel mio stesso palazzo, in via Patuzza 17. Il loro appartamento è al piano sopra il mio”, le parole pronunciate a fatica, scuote la testa. Ha 70 anni, ha lavorato a Milano, Roma, mezza Italia come saldatore. “Mia moglie è greca, mia figlia si chiama Candia come l’isola di Creta. Mia nipote Nora, ha sei anni”. La foto sul display del telefonino. La guarda e il pensiero torna alla piccola Taisir, che con la manina lo salutava dal balcone. Case popolari, negli appartamenti famiglie che vengono da altri paesi. “Italiani? Sono rimasto solo io, ho trovato nuovi amici”. E indica la bandiera della pace – i colori dell’arcobaleno – che ha attaccato al balcone, sulla porta. La sorellina di Taisir ha finito le scuole medie, sempre a San Biagio. Andrà a studiare alle superiori, a Ferrara.

Nella scuola elementare che accoglie i bambini di San Biagio – 1489 abitanti che non vogliono arrendersi alla desertificazione dei piccoli centri – c’è il silenzio. Una collaboratrice scolastica – si chiamavano una volta bidelle –, ha gli occhi rossi. In quei corridoi ha visto correre – il vestitino colorato – quella bambina, al suono della campanella, voci di festa. “Buongiorno, signora maestra”, il rispetto che qui ancora è vivo. Il sindaco Andrea Baldini sta scrivendo una lettera. “La manderò a tutti gli istituti, a tutte le scuole del nostro comune. Chiederò di osservare un minuto di silenzio, alle 11, il primo giorno di scuola. Per ricordare questa bambina, ennesima, straziante perdita per la nostra comunità. Sono vicino, la mia è la voce di tutto il Comune, a questa famiglia”. Un dolore che unisce, non ha confini. Nicola Fanini, responsabile di Fratelli d’Italia Argenta, non riesce a crederci, una vita spezzata lungo una strada. “Povera bambina, povera famiglia, il loro dolore è indicibile. Siamo loro vicini”. Entra al bar lungo via Amendola, così si chiama in quel tratto la Statale 16, un anziano. Un caffè, un saluto. Nessuno ha tanta voglia di parlare. “Siamo tutti sotto choc, una famiglia che abitava qui ormai da anni, persone per bene, lui un grande lavoratore”, dice Gabriele Guarriello, il titolare. La casa dove abitano è poco lontana, attraversi la strada, una svolta, la parabola sul balcone per sentirsi più vicini al paese che hanno lasciato. “Era così allegra, vivace”. Mai più.