Bimbi e famiglie, arrivano le ’Favole sotto le stelle’

‘Favole sotto le Stelle’, la rassegna di spettacoli teatrali per bambini e famiglie nelle piazze e nei giardini di tutto il territorio copparese, approda a Saletta. L’appuntamento è per domani alle 21 al campo sportivo di via Stazione. Protagonista sarà la compagnia Semeion Teatro che presenterà ‘Ombrellina scopre il mondo’, scritto e diretto da Valentino Dragano, con Marianna Galeazzi e Sun. L’ingresso è gratuito. A partire dalle 19, inoltre, sarà aperto il ristoro a cura della Pro Loco Saletta con piadine e patatine fritte (per prenotazioni, 351-5356005).