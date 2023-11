Bimbi e storie, l’importanza della lettura

La cooperativa sociale Girogirotondo Onlus, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche educative del Comune di Comacchio, organizza la rassegna ‘Pomeriggi pedagogici’. Si tratta di momenti di riflessione per insegnanti, educatori e genitori su tematiche che sono alla base dell’educazione di bambini e bambine. Il primo appuntamento è fissato per giovedì, dalle 16.30 alle 19 alla Civica scuola di musica di Comacchio, dove si parlerà di ‘Nati per leggere: una bella storia da raccontare a voce alta’. Nel corso dell’incontro, che vedrà interventi di pediatri, pedagogiste e operatori del settore, verrà posto l’accento sull’importanza della lettura a partire dai primi mesi di vita. Per il Comune saranno presenti il vicesindaco con delega alle Politiche educative Maura Tomasi, Giorgia Mezzogori, responsabile politiche educative, e la referente della biblioteca Anastasia Rizzoni. Gli intermezzi di letture tratti dalla bibliografia di ‘Nati per leggere’ saranno curati dall’associazione di promozione sociale ‘TemperaMenti’. Sulla pagina web della cooperativa sociale Girogirotondo è pubblicato il programma completo degli appuntamenti previsti giovedì, il 14 dicembre e il 15 gennaio.