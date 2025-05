“Bimbi esclusi da scuola”: la rabbia delle famiglie

Reno Centese (Ferrara), 6 maggio 2025 – A Reno Centese si vive una situazione che sta suscitando dispiacere e preoccupazione tra alcune famiglie del paese. Pare infatti che cinque bambini non potranno frequentare la futura classe prima della scuola primaria della frazione, perché, stando a quanto racconta uno dei genitori, non sarebbe possibile formare due sezioni. La scuola potrà infatti accogliere un numero limitato di alunni, e per cinque famiglie questo ha significato l’esclusione.

I nuclei, provenienti da Finale Emilia, sono rimasti esclusi dalla graduatoria. “Esprimiamo il nostro disappunto e il nostro dispiacere per non essere stati inseriti nella futura classe prima del plesso di Reno Centese, perché in esubero – scrivono i genitori, tra cui Eugenia Tommasini, residente a Finale e madre di uno degli alunni esclusi –. La scelta di mandare i nostri figli alla scuola di Reno Centese era dettata dalla vicinanza, dal fatto che è una piccola realtà dove si respira un clima di collaborazione e condivisione, dall’orario a noi più congeniale e dalla presenza di amici dei nostri bimbi che già frequentano tale plesso”. A decidere sul numero di classi concesse alle scuole è l’ufficio scolastico provinciale. Le cinque famiglie coinvolte non hanno intenzione di arrendersi senza tentare ancora una via di dialogo.

“Ci auguriamo che la situazione possa essere rivalutata – concludono – e che si riesca, con il supporto delle istituzioni locali e scolastiche, a trovare una soluzione che consenta ai nostri figli di frequentare la scuola da noi scelta, senza essere costretti a spostarsi altrove. Questo permetterebbe ai nostri bimbi di poter rimanere a Reno Centese evitando un trasferimento forzato in altra sede, con tutte le difficoltà del caso anche per noi genitori”. Le cinque famiglie, tutte provenienti dal Comune del Modenese, si sono dunque ritrovate a fare i conti con una situazione che le ha escluse dalla possibilità di iscrivere i propri figli alla scuola che avevano scelto. Le famiglie coinvolte sperano ora che l’ufficio scolastico provinciale possa prendere in considerazione le loro esigenze e la specificità di un contesto come quello di Reno Centese, una realtà scolastica piccola ma molto integrata nel territorio. La speranza delle famiglie finalesi è che questa situazione possa essere rivista per venire incontro alle necessità di chi vive in realtà più piccole, dove la scuola rappresenta non solo un luogo di apprendimento, ma anche un centro di aggregazione e di supporto per la comunità.