Bimbi fragili, al via i vaccini

Al via anche a Ferrara, da ieri, le vaccinazioni anti-Covid per i bambini fragili tra i 6 mesi ed i 4 anni. L’Azienda Usl recepisce le indicazioni della Regione e del Ministero della Salute, dopo il via libera della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, e prepara la somministrazione del vaccino Comirnaty (BioNTechPfizer), nella specifica formulazione da tre microgrammidose, per la fascia di età 6 mesi - 4 anni (compresi) per i bambini con particolari fragilità. A chi è rivolto il vaccino La vaccinazione è raccomandata ai bambini nella fascia di età 6 mesi – 4 anni

(compresi) che presentino condizioni di fragilità (vedi allegato) tali da esporli allo

sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-Cov2. In provincia sono stati individuati circa un migliaio di minori fragili nella fascia di età 6 mesi - 4 anni.