Bimbi immersi nella natura. Torna ’Adotta un campo’

CENTO

Bambini alla scoperta della natura e del territorio. Ha preso il via in questi giorni la nuova edizione di "Adotta un campo di grano", il programma extra-curricolare dedicato alle scuole dell’infanzia e primaria, per avvicinare le giovani generazioni alla natura e che, per l’occasione, coinvolgerà oltre 250 bambini delle scuole di Renazzo e Ferrara sensibilizzandoli alla corretta gestione e salvaguardia dell’ambiente. Giovani studenti che si aggiungono ai 500 bambini già in corso, delle scuole locali e di quelle di Ferrara, e agli 880 già formati che hanno concluso il percorso educativo lo scorso giugno. Continua così l’impegno sul territorio dell’azienda renazzese Molini Pivetti nel promuovere i valori e l’importanza della sostenibilità ambientale, diffondendo il concetto di gestione sostenibile delle attività produttive. L’edizione di quest’anno, la sesta dal 2018, consolida un format di attività suddivise in 4 tappe, c’è una parte teorica e una esperienziale, per una durata complessiva di 2 anni, appositamente per seguire i ritmi della natura e tutti i suoi cicli, dalla "semina" alla "biodiversità", al "chicco di grano", fino alla "farina".

Così si racconta ai bambini come oggi sia possibile riorientare la produzione alimentare tenendo conto che le risorse del Pianeta sono limitate e impegnarsi nel prendersi cura della Terra.

Durante la parte pratica, i bambini saranno chiamati a scendere letteralmente nel "campo di grano" cimentandosi in attività legate al lavoro della terra, apprendendo la tecnica della semina a spaglio e della setacciatura, arrivando a come si crea la farina. In più, visioneranno i pani antichi carbonizzati di età romana e le riproduzioni moderne, saranno coinvolti nel riconoscimento dei vari tipi di api imparando quanto siano indispensabili gli insetti impollinatori per mantenere in equilibrio il Pianeta. Il percorso ha come obiettivo finale quello di sviluppare un legame tra le nuove generazioni, la natura e l’ambiente circostante, spingendoli a ragionare sull’importanza che possiede la biodiversità, mostrandogli come una visione sostenibile permetta alle aziende di dare vita ad una produzione alimentare in grado di rigenerare la natura. "Adotta un campo di grano" è stato sviluppato in collaborazione con Agen.Ter, nata tra l’Associazione Centro Agricoltura Ambiente ed il Centro di Divulgazione Agricola, con scopo la salvaguardia del patrimonio storico-archeologico e naturale.

Laura Guerra