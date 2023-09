Bimbi in attesa del nido, dibattito in Consiglio

VIGARANO

Bambini in lista di attesa al nido ‘Il Veliero di Mirabello’ gestito insieme al comune di Terre del Reno e una sezione Primavera in costruzione a Vigarano accanto all’asilo statale: rette e modifiche al regolamento, oltre che l’accesso del Comune di Vigarano a un mutuo di 70mila euro con una variazione di bilancio per la nuova sezione, ha riportato ieri, in consiglio comunale, l’attenzione sul serio problema dei bambini rimasti esclusi. "Capiamo l’utilità della sezione Primavera ma non è sufficiente per rispondere alle esigenze delle famiglie che lavorano – ha sottolineato Lisa Pancaldi della lista civica ‘ViviAmo Vigarano ‘ -. Ci sono 23 bambini in lista d’attesa al Nido. Occorre risolvere questo problema. Le famiglie a Vigarano lavorano, è impensabile che riescano a tenere casa i figli fino ai due anni. Sono necessarie convenzioni con altri nidi, la sezione primavera non basta". Tra le risposte anche una conferma: "La gestione della sezione Primavera sarà comunale – ha detto l’assessore alla scuola Daniela Patronicini -. Sono 23 i bambini in lista di attesa al nido e credo che avere una sezione Primavera a Vigarano e non a Mirabello sia rispondere alle necessità delle famiglie. Vuole essere un primo passo – ha sottolineato - verso l’autonomia di Vigarano". Alla seduta erano presente anche le consigliere comunali di Ferrara, Anna Ferraresi e Rossella Arquà. "Sono venuta come consigliere di Ferrara per sostenere Agnese De Michele nella vicenda Di Ca Bianchina", ha sottolineato Ferraresi. "Volevo guardare negli occhi Bergamini – ha detto l’Arquà – che era stato il primo a chiedere le mie dimissioni".

Claudia Fortini