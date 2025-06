Bimbi in barca con il Circolo di Volano

Avventura in barca per bimbi, genitori ed educatrici del Nido d’infanzia "Pirin Pin Pin" al Lido Volano, ospiti del Circolo Nautico Volano, grazie alla sinergia tra il sodalizio nautico codigorese, i volontari di "Pronto Amico" e il nido di Codigoro. Venerdì scorso, giornata in barca nel Parco del Delta del Po, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla natura, al mare, in modo divertente, stimolante e rispettoso dell’ambiente.

L’uscita in barca, i giochi con la sabbia e nell’acqua tutti insieme, mamme, papà, bambine e bambini, educatrici, volontari dell’associazione, hanno rappresentato un’occasione unica, per conoscere da vicino uno dei territori più ricchi di biodiversità in Italia. C’era anche personale del Parco del Delta del Po che hanno offerto alle famiglie gadget e materiale informativo, oltre alla disponibilità ad una futura collaborazione.

La sinergia, ormai consolidata, rafforza le relazioni di rete ed aggiunge valore e senso di appartenenza alla comunità creando occasioni di grande crescita per tutti.