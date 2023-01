‘Bimbi in biblio’ con ‘Le pagine’ Ad alta voce nel mese dell’amore

Febbraio nella biblioteca di Portomaggiore sarà dedicato all’amore. A inaugurare le iniziative una serie di letture pensate per le bambine e i bambini. L’appuntamento sabato 4 febbraio alle 10.30 nella sala ragazzi di Palazzo Gulinelli, in corso Vittorio Emanuele II. Fa parte di ‘Bimbi in biblio’, la rassegna organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa ‘Le pagine’. In programma letture ad alta voce dedicate all’amore. L’evento è aperto a tutti, non è necessaria la prenotazione.