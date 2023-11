Bimbi in festa, al via le iniziative per il divertimento delle famiglie

Torna per il terzo anno consecutivo "Bimbi in Festa", il programma di iniziative gratuite organizzate dal Comune di Ferrara per celebrare la Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre, con un programma che partirà già da oggi pomeriggio per poi concludersi lunedì 20 novembre. L’iniziativa è stata presentata ieri nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara dall’assessore alla pubblica istruzione e politiche per la famiglia del Comune di Ferrara Dorota Kusiak, dalla responsabile dei Servizi comunali per l’infanzia 06 anni Cinzia Guandalini, da Sara Piagno in rappresentanza della Pinacoteca Estense e dalla responsabile dell’Unità operativa delle Biblioteche comunali Mirna Bonazza. Oggi alle 17.30, davanti alla sala dell’Arengo del Palazzo Municipale, l’inaugurazione della mostra fotografica " Attraverso i nostri occhi: Lo sguardo dei bambini alla scoperta degli spazi pubblici della città", con fotografie a cura dei bimbi del Nido Leopardi. ‘Bimbi in festa’ riprende venerdì 17 e proporrà numerose occasioni di incontro, in diversi luoghi della città (Teatro Nuovo, biblioteche comunali, centri bambini e famiglie comunali, Pinacoteca, servizi educativi 06, parchi cittadini) fino a lunedì 20 novembre, perché vuole porre particolare attenzione alla realizzazione dei diritti, attraverso la socialità, l’educazione, l’integrazione di competenze e professionalità, con laboratori artistici, letture e animazioni, spettacoli gioiosi e creativi. Altro evento pubblico di grande richiamo sarà lo spettacolo dei Rulli Frulli che si terrà sabato 18 novembre alle 11 al Teatro Nuovo di Ferrara: una banda di inclusione, che offre a tutti e tutte l’opportunità di sentirsi accolti e valorizzati. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. "Il 20 novembre 2023 - ha ricordato l’assessore Kusiak - si celebra la firma della Convenzione dell’ONU che tutela i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Di anno in anno, assistiamo a una crescente adesione alla rete territoriale coinvolta in questa iniziativa, e desidero ringraziare tutti i partner coinvolti, dai servizi delle biblioteche a quelli dedicati all’infanzia del nostro Comune, fino alla parte culturale della Pinacoteca, che quest’anno si unisce a questo significativo progetto. Le iniziative culturali messe in campo sono momenti di gioia per i bambini e le loro famiglie, ma rappresentano anche un’opportunità di riflessione sui diritti dei più giovani e sull’impegno che noi, adulti e istituzioni, dobbiamo perseguire. Il nostro scopo è mettere al centro i bambini, offrendo loro uno spazio per esprimersi e renderli protagonisti di questo evento".

Lauro Casoni