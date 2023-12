Bimbi in Pinacoteca a scuola di futuro

CENTO

Sabato prossimo e il 30 dicembre, alle 15.30 e domenica 7 gennaio alle 10.30 in programma progetti didattici in Pinacoteca, organizzati dall’assessorato alla Cultura e Turismo, per promuoverne la conoscenza da parte dei bambini delle scuole primarie. Seguirà un secondo ciclo di laboratori didattici nel mese di gennaio 2024. Il primo incontro, sabato, sarà la ‘Caccia al dettaglio: alla scoperta dei tesori della Pinacoteca’ cioè una caccia al tesoro con laboratorio per trovare tutti i piccoli particolari e i dettagli nascosti nelle opere diventando veri cacciatori di dettagli. Un’attività adatta ai bimbi tra i 6 e 11 anni, della durata di un’ora e mezza.