Bimbi prematuri, le sfide. Genitori a confronto

Per celebrare la giornata mondiale della prematurità un convegno a tema e la luce viola per il Castella Estense. Per l’intera mattina di ieri, nell’aula magna dell’ospedale di Cona si è svolto il convegno ’Nascere pretermine a Ferrara, la terapia intensiva neonatale ieri, oggi e domani’. Un appuntamento di approfondimento organizzato per festeggiare il 50esimo anniversario dalla fondazione del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale, istituito nell’ospedale di corso Giovecca a Ferrara. L’iniziativa è stata aperta dai saluti dell’assessore Cristina Coletti, mentre nel corso del convegno è stata presentata una breve sintesi della storia ferrarese della neonatologia. "Ammetto che è una giornata molto attesa -ha spiegato l’assessore Cristina Coletti - perché valorizza ulteriormente la ricorrenza della giornata mondiale della prematurità, che viene celebrata nel mondo ogni 17 novembre. Il tema scelto per quest’anno è ‘Gesti semplici, grandi risultati’, che si cala alla perfezione sul nostro territorio, che oggi celebra un traguardo molto importante, che riempie di orgoglio tutti noi. Alla giornata del 17 novembre, infatti, si aggiunge il convegno che segna la celebrazione un passo compiuto esattamente 50 anni fa, decisivo perché proprio allora veniva istituito un punto che oggi possiamo considerare, senza retorica, un’eccellenza territoriale. A marzo 1973, con l’apertura del reparto di Neonatologia e terapia intensiva neonatale all’ospedale Sant’Anna di corso Giovecca, Ferrara si impreziosiva di un servizio eccellente, volto a fornire un’assistenza altamente qualificata ai piccolissimi e alle loro famiglie".

La peculiarità del convegno è stata quella di un confronto con i diversi genitori che sono stati con i loro bambini ricoverati in Neonatologia in anni diversi, insieme ai pediatri di famiglia e ai volontari dell’Associazione Nati Prima. A Ferrara l’anno scorso sono nati pretermine 116 bambini, con un’incidenza del 6,9%, e che nel mondo circa 1 bambino ogni 10 viene alla luce prima del tempo. "In ottica di sensibilizzare sempre più i cittadini - ha proseguito l’assessore - a prendere conoscenza di questa problematica, per cui non si è mai preparati, è molto importante ricavare nozioni da chi è testimone di quell’esperienza perché l’ha vissuta. Un ulteriore plauso, dunque, a chi oggi ha scelto di coinvolgere i genitori, principale veicolo di trasmissione di messaggi di speranza.

Mario Tosatti