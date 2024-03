Bimbi travolti mentre attraversano. Uno è salvo, l’altro ancora grave

Uno dei due bambini investiti sabato sera da un’auto sulla Statale, il più piccolo, sei anni, è stato giudicato fuori pericolo ed è stato trasferito dalla Rianimazione dell’ospedale Sant’Anna di Cona al reparto di ortopedia. L’altro ragazzino, 10 anni, è invece ancora ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in Rianimazione. Le sue condizioni sono critiche, seppur stazionarie. Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della stazione di Poggio Renatico. Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo le 19, i bambini (due cuginetti) avrebbero improvvisamente attraversato via Nazionale all’altezza del negozio di kebab, proprio mentre sopraggiungeva una macchina condotta da una donna che viaggiava in direzione Malalbergo. L’automobilista non è riuscita a evitare l’impatto.

A ricostruire gli istanti del dramma è lo zio dei bimbi, Ali Faisal. "Il più piccolo è fuori pericolo – spiega –. Per l’altro, invece, c’è molta più preoccupazione non solo per le varie fratture, ma soprattutto per il colpo preso alla testa". Il bimbo di 6 anni abita a Gallo mentre il cugino di 10 anni è di Malalbergo. "Ci sono testimoni che hanno visto tutta scena, oltre al padre che era subito dietro ai bimbi – prosegue –. Dicono che quando si sono incamminati sulle strisce l’auto ha preso in pieno il bimbo più grande. La botta è stata fortissima. L’altro, per fortuna, ha fatto qualche passo indietro cadendo e sbattendo la nuca". Un movimento che gli ha salvato la vita. "Quella è l’ora in cui di solito vanno a trovare gli amichetti che abitano nel palazzo davanti. Non stavano giocando fuori – puntualizza –. Nel weekend di solito il papà li porta qui per stare insieme ai coetanei, giocare in casa o studiare. Erano appena scesi dall’auto con il papà, si erano avvicinati al marciapiede e poi incamminati sulle strisce". In questa occasione, prosegue, "li avevo accompagnati io a fare un giro al parco. Poi li aveva riaccompagnati a Gallo il padre del cuginetto di Malalbergo, perchè potessero andare dagli altri amici". Una giornata che doveva essere di giochi e risate ma che invece è terminata con le sirene dei soccorsi, la paura di due famiglie e l’angoscia di tutta una comunità che si è stretta attorno ai familiari chiedendo a gran voce un intervento per rendere più sicuro quel tratto di strada.

Laura Guerra