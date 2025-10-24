Bimbo annegato: chiesta l’archiviazione

Il pm Stefano Longhi chiederà l’archiviazione per l’accusa di omicidio colposo nei confronti di ignoti per la morte del bimbo di 11 anni, Rehman Faisal, di nazionalità italiana, ma originario del Pakistan, annegato il 15 giugno scorso a Lido degli Estensi. Stava facendo il bagno in mare, quando le onde lo inghiottirono. Per far luce sulla tragica fine di Rehman Faisal, la Procura di Ferrara aveva aperto un fascicolo di indagine. Dopo le prima indagini, l’ipotesi di reato era omicidio colposo contro ignoti. La tragedia era avvenuta tra le 19 e le 19.30 sulla spiaggia del Lido degli Estensi, nel territorio comunale di Comacchio. Lì, l’11enne stava giocando in acqua insieme al fratellino quando, improvvisamente, si erano perse le sue tracce. Immediato il passa parola tra gli stabilimenti balneari con turisti e militari della Guardia Costiera di Porto Garibaldi che avevano iniziato a cercarlo nella speranza di trovarlo ancora vivo. Il corpo era stato poi restituito dal mare, quando ormai era esanime. I sanitari del 118 avevano immediatamente iniziato le operazioni di rianimazione cardiopolmonare. Sul atterrò anche l’elisoccorso decollato dall’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Dopo averlo stabilizzato, in condizioni critiche, se non disperate, il giovane era stato poi elitrasportato all’ospedale romagnolo. Durante il tragitto tra il lido e l’ospedale però le speranze di potergli salvare la vita erano sfumate. PaI in acqua con lui, oltre al fratellino, c’era anche il padre. Il bambino di 11 anni non fu l’unico decesso terribile di quei giorni. In un fine settimana morirono altri due giovanissimi. Fu un weekend nero nella località di villeggiatura, attraversata da eventi drammatici che lasciarono famiglie distrutte e comunità sgomente. La prima tragedia fu quella di Aymane Ed Dafali, un ragazzo di 16 anni che morì dopo essersi tuffato per salvare due turisti in difficoltà a Lido degli Estensi. Poi, il giorno dopo, intorno alle 14, un bambino tedesco di 6 anni perse la vita dopo un bagno in piscina a Lido delle Nazioni. In tarda serata, infine, un terzo ragazzino, Rehman Faisal, come detto, venne inghiottito dal mare a Lido degli Estensi e morì la stessa notte all’ospedale di Ravenna. In sole 48 ore, la comunità di Comacchio e tutta la Regione piansero la perdita di due bambini e un ragazzo, legati da un drammatico fil rouge. Tre vite spezzate che avrebbero avuto tutta l’esistenza davanti e che invece hanno trovato sulla loro strada un destino crudele.

Matteo Radogna