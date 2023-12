Bimbo annegato, il racconto della madre

Si è conclusa con la dolorosa testimonianza di mamma Veronica Romanelli l’istruttoria del processo per la morte del piccolo Maxsimiliano Grandi, annegato nel luglio del 2020 nella piscina dell’agriturismo ‘Ca’ Laura’ di Bosco Mesola. La madre del piccolo (imputata e assistita dall’avvocato Gianni Ricciuti) con fatica ha raccontato al giudice gli istanti precedenti la tragedia. Ha riferito di aver spostato il lettino per stare più vicina alla vasca dei piccoli, poi di aver preso un gelato col figlioletto, il quale è poi tornato in acqua. Una volta uscito, prosegue l’imputata, è andato in bagno per poi raggiungere di nuovo la piscina. Vedendolo giocare con la palla, la donna si è rivolta a un altro genitore, commentando la felicità che leggeva negli occhi di Maxsimiliano. Nemmeno il tempo di finire il discorso che ha sentito le urla.

Prima di Romanelli, in aula sono stati ascoltati altri testimoni. Tra questi il tecnico che ha spiegato come l’agriturismo fosse obbligato ad avere un bagnino, il consulente medico legale del pm che ha confermato i tre minuti di tempo tra la caduta in acqua e il decesso di un bimbo, e il medico legale della difesa che ha ridotto i tempi a un minuto e mezzo dalla caduta alla morte. Ascoltato infine l’ultimo consulente della difesa, l’ingegnere Silvano Simoncini il quale ha calcolato il tempo necessario a un bambino per andare dal lettino alla piscina degli adulti e dalla piscina dei piccoli alla vasca grande. Si torna in aula il 20 febbraio per la discussione.