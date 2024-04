Bimbo annegato, assolta la mamma: "Ma non placa la grande sofferenza"

Bosco Mesola (Ferrara), 10 aprile 2024 – Veronica Romanelli non ha avuto alcuna responsabilità nella morte del figlioletto di quattro anni Maximiliano Grandi, annegato nella piscina dell’agriturismo Ca’ Laura di Bosco Mesola.

Quando il giudice Giovanni Solinas ha letto la sentenza di assoluzione si è sciolta in lacrime, abbracciando il suo difensore, l’avvocato Gianni Ricciuti. "Una grande soddisfazione professionale che non mitiga la grande sofferenza che la mamma ha patito e patirà per tutta la sua vita – è il commento a caldo del legale –. Almeno con questa sentenza saprà di non essere responsabile per la legge italiana della morte del figlio".

Ieri mattina, a tre anni e mezzo dalla tragedia, il processo che vedeva imputato il genitore è arrivato alla fase della discussione. Le battute finali si sono incentrate sulla ricostruzione di quei pochi, tragici secondi e sull’adeguatezza della sorveglianza della madre sul piccolo.

Il pubblico ministero Stefano Longhi ha concluso la sua requisitoria chiedendo quattro mesi di reclusione, il minimo della pena. "Se la fonte del pericolo è tale per cui la morte può intervenire in poche decine di secondi – ha affermato –, non posso perdere di vista mio figlio nemmeno per un secondo. L’attenzione deve essere massima. C’è stata una disattenzione nella vigilanza del bimbo che deve essere sanzionata".

Nella sua arringa , il difensore dell’imputata ha ripercorso quanto emerso durante il processo, sottolineando tempi, consulenze e testimonianze. "Maximiliano aveva paura dell’acqua alta e non si voleva buttare nella piscina dei grandi – ha ricordato –. Secondo me, è stato spinto in acqua ed è annegato in pochi secondi".

Il difensore ha aggiunto che quella manciata di secondi nei quali sarebbe sfuggito all’attenzione della madre sarebbero un tempo "minimo, altrimenti le persone intorno se ne sarebbero accorte", e comunque un lasso "troppo breve per condannare una madre che sta già scontando una condanna a vita".

Dopo poco più di un’ora di camera di consiglio, il giudice ha emesso la sentenza di assoluzione per la madre del piccolo. Il verdetto di ieri fissa quindi la prima verità giudiziaria sulla tragedia di Ca’ Laura. Inizialmente, oltre alla mamma del bimbo era finito sotto inchiesta anche il gestore dell’agriturismo, Gabriele Mantovani (avvocato Mirca Ferrari). Quest’ultimo ha però definito la propria posizione patteggiando la pena.