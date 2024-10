Bimbo cade dalla finestra, è grave

Un pianto disperato ha squarciato di colpo la tranquillità del sabato sera in via Ungarelli, dove un bimbo di quattro anni di origine nigeriana è rimasto coinvolto in un pauroso incidente domestico. Per cause ancora da chiarire il piccolo è caduto da una finestra dell’abitazione in cui vive con i genitori e la sorellina. Dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso con diverse gravi ferite. Stando a quanto trapelato, nonostante la spaventosa caduta, non sarebbe in pericolo di vita.

Il tutto è accaduto poco dopo le 19 in una palazzina della via alla prima periferia della città. All’improvviso, il piccolo è precipitato dal secondo piano, finendo nel cortile interno del palazzo. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati l’ambulanza e l’auto medica del 118, seguiti dai carabinieri. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il bambino era dolorante, sotto choc, ma cosciente e vigile. Dopo le prime cure sul luogo della caduta è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna. In via Ungarelli sono rimasti i carabinieri per ultimare gli accertamenti finalizzati a ricostruire i contorni dell’accaduto. Come prima cosa, hanno escluso il coinvolgimento di altre persone nella caduta. Dalle prime verifiche è emerso chiaramente essersi trattato di un pauroso infortunio domestico che solo per un soffio non si è tramutato in tragedia.

f. m.