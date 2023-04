Bimbo ‘fugge’ da casa a 3 anni scalzo a Portomaggiore: ecco come è stato trovato

Portomaggiore (Ferrara), 16 aprile 2023 – Voleva andare alla scoperta del mondo da solo. Senza la ’scorta’ quotidiana della madre. Trovata la via di uscita da casa, grazie alla ‘complicità’ involontaria del fratello di sei anni, lui, che di anni ne ha poco più di 3 se n’è andato a spasso in piazza Umberto I e nelle vie limitrofe.

Senza scarpe, troppo difficile mettersele da solo e poi, in fondo, mica si poteva perdere tempo e non approfittare di quella imprevista via d’uscita. La fuga, per fortuna è durata poco.

Il piccolino è stato notato gironzolare, scalzo, da alcuni passanti. Da qui è scattata la segnalazione ai carabinieri, la cui caserma è poco distante, e così il bambino è stato raggiunto dai militari dell’Arma che gli si sono avvicinati con calma, per non spaventarlo. E lui, ormai esperto cittadino del mondo, si è lasciato avvicinare, ma non sapeva dire il proprio nome, né l’indirizzo di casa. A scoprire tutto questo ci hanno pensato i carabinieri, mentre altri colleghi si sono preoccupati di cercare genitori e abitazione.

Erano le 17.30 circa di venerdì quando la segnalazione del mini turista in piazza è arrivata alla centrale dei carabinieri di Portomaggiore, mentre lui, il piccoletto, era uscito da qualche manciata di minuti, approfittando della mamma che stava facendo la doccia e del fratellino più grande che era riuscito a girare la chiave della porta d’ingresso che la madre si era premurata di chiudere prima di andare in bagno.

Ma non è stato sufficiente. Una volta aperta la porta, il figlio di sei anni si è assolutamente disinteressato della possibilità di andare in libera uscita, mentre il piccolino ne ha approfittato subito, felice di poter girare in ’santa pace’ e da solo. Al di là di tutto, è andata bene.

Una volta messo in salvo e tranquillizzato il bambino, i militari hanno individuato l’abitazione e la madre, la quale, superato il comprensibile spavento, ha raccontato ai carabinieri quanto accaduto: che era andata a fare la doccia, premurandosi di chiudere la porta a chiave, ma il figlio più grande era poi riuscito ad aprirla.

La donna, straniera di 31 anni, dopo il colloquio con i militari dell’Arma li ha ringraziati per essersi presi cura del figlioletto solo in strada e con lui è tornata a casa dove ad attenderli c’era l’altro figlio.