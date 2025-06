Bimbo ha fretta di nascere. Il parto al pronto soccorso

Il bimbo ha fretta di nascere, Varcata la soglia del pronto soccorso di Cento, la mamma è già sofferente. Si attiva immediatamente il protocollo previsto in questi casi. Pur non essendoci più la maternità, in pochi minuti arrivano un’ostetrica e un ginecologo che aiutano a partorire la donna di 31 anni, straniera. In pochi minuti viene alla luce un bellissimo maschietto, l’immagine della salute. Soltanto per completare l’iter previsto in questi casi, madre e figlio vengono trasferiti all’ospedale di Cona. Il fuori programma si è verificato l’altra mattina al nosocomio di Cento: la donna ha detto di non sentirsi bene e, pur essendo in stato di gravidanza, non pensava che il parto fosse imminente.

