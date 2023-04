Bimbo morso dal cane di casa In ospedale per lesioni alla mano

È stato portato al pronto soccorso per farsi medicare il dodicenne che è stato morso ad una mano dal cane di famiglia. Il fatto è avvenuto a Voghiera, attorno alle 21.50 di sabato. Fortunatamente, il giovane non ha riportato ferite gravi a seguito del morso ricevuto: probabilmente un po’ di preoccupazione per il dodicenne e la sua famiglia. Non appena si sono accorti dell’accaduto, i genitori hanno portato il figlio al pronto soccorso, affinché venisse medicato dal personale sanitario. A quanto si apprende, su richiesta degli stessi proprietari, il cane verrà affidato ad un canile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Un fatto, quello avvenuto a Voghiera, che riporta alla mente casi analoghi accaduti di recente nella nostra provincia. Il più grave lo scorso febbraio, in via Ravenna Vecchia poco prima dell’abitato di Fossanova, dove una 51enne era intervenuta per dividere i suoi due cani che si stavano azzuffando: nella circostanza era rimasta ferita: una vicina ha chiamato subito i soccorsi; sul posto sono arrivati i sanitari del 118, carabinieri Polizia locale e gli operatori dell’Unità trasporto animali. La donna era stata portata all’ospedale Sant’Anna di Cona per le cure del caso. A marzo, invece, una persona anziana era stata aggredita da un cane a Lido di Spina e aveva dovuto ricorrere alle necessarie cure ospedaliere.