Ferrara, 17 giugno 2021 - Un bimbo di un anno è stato trovato morto questa mattina a Ferrara nella camera da letto di casa. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti questa amattina alle 6 in via degli Ostaggi dopo la telefonata della madre del piccolo. La donna, 30enne, è stata trovata con tagli alle braccia.

In casa anche altri due figli minori della donna, di 5 e 9 anni, ora affidati alla nonna. La madre, che all'arrivo dei militari si è scagliata contro di loro, è stata affidata alle cure dell'ospedale di Cona, trattenuta in psichiatria. I carabinieri procedono per omicidio. Madre e bimbi vivevano soli da qualche settimana.

Il padre non viveva con loro da poche settimane

Quando i militari sono arrivati sul posto insieme agli operatori del 118, hanno trovato la 30enne in stato di agitazione e il piccolo di un anno purtroppo già privo di vita. Pare che il marito della donna e padre dei bambini, di origine straniera, non vivesse con loro da qualche settimana. Ogni ipotesi è al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sull'episodio.

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata