Bimbo morto in piscina nel campeggio, la causa è un mistero

Ferrara, 16 giugno 2025 – È stato un weekend nero quello appena concluso nelle località di villeggiatura della costa ferrarese. A nemmeno 24 ore dalla morte di Aymane Ed Dafali, il sedicenne marocchino annegato dopo essersi gettato in acqua dal pedalò per aiutare una coppia in difficoltà, un altro giovane cuore si è fermato in circostanze ancora da chiarire. A perdere la vita, stavolta, è stato un bambino tedesco di sei anni. Il piccolo è morto dopo essersi tuffato nella piscina del camping Tahiti di viale Libia, al Lido delle Nazioni. I sanitari del 118 hanno tentato l’impossibile, ma il piccolo è deceduto all’arrivo all’ospedale.

Tutto si consuma in pochi attimi nel primo pomeriggio di ieri. Il bimbo è insieme ai genitori, una coppia di turisti arrivata dalla Germania per un periodo di vacanza. Intorno alle 15, decide di fare il bagno. Si tuffa nell’acqua bassa, ma una volta dentro accade qualcosa. La situazione precipita rapidamente e ben presto il bimbo perde conoscenza. I presenti (la struttura è dotata anche di bagnini di salvataggio) danno l’allarme. Sul posto arriva tempestivamente un primo mezzo di soccorso e, poco dopo, anche l’elicottero decollato da Bologna. I sanitari capiscono immediatamente che le condizioni del bambino sono gravissime. Iniziano le manovre di rianimazione.

A muovere il personale del 118 è la forza della disperazione, aggrappata alla speranza in un miracolo. Terminate le prime operazioni sul bordo della piscina, il piccolo viene caricato in elicottero. Inizialmente doveva essere trasportato a Bologna, ma poi la scelta è caduta sul più vicino ospedale di Cona. La corsa e gli sforzi profusi sono però risultati vani. Il cuore del bambino si è fermato all’arrivo al pronto soccorso. Il padre del piccolo, giunto in ospedale e appresa la ferale notizia, ha avuto un mancamento.

Sull’accaduto sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri di Comacchio, rimasti a lungo al Tahiti per sentire i testimoni e ultimare le verifiche finalizzate a ricostruire i dettagli della tragedia. A partire dalle cause della morte. Non è chiaro, infatti, se all’origine ci sia un malore in acqua a causa di una congestione o se il piccolo sia annegato mentre giocava. A fare chiarezza sarà l’autopsia, che nelle prossime ore verrà disposta dal pm di turno.

Oltre alla doppia tragedia, il fine settimana appena concluso è stato segnato da altri due interventi sulla costa, entrambi con persone ricoverate in gravissime condizioni. Il primo è avvenuto alle 14 di ieri nel tratto di mare di fronte alla spiaggia libera di Lido Nazioni, dove un bimbo di 4 anni di origine marocchina ha rischiato di annegare. Il piccolo è stato soccorso e portato in ospedale. Alle 16.30, invece, sulla spiaggia del Lido di Pomposa una turista 50enne è andata in arresto cardiaco. Rianimata, è stata trasportata in elicottero a Ravenna.