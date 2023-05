Bimbo morto sotto al trattore ad Argenta: "Lutto cittadino per il piccolo Diego Vecchietti"

Ferrara, 26 maggio 2023 – Una grande commozione e dolore, quello che accomuna i cittadini di Argenta, sconvolti per la tragedia che ha visto morire schiacciato dal carro di un trattore Diego Vecchietti, il bambino 5 anni morto dopo l’incidente di domenica scorsa. Le parole lasciano spazio ad un’incredulità diffusa che ha scosso tutti. A cominciare dal sindaco Andrea Baldini, che sta pensando di proclamare il lutto cittadino appena sarà resa nota la data del funerale.

Intanto l’uomo alla guida del trattore è indagato, come da prassi, per omicidio colposo. Ieri gli avvocati Francesco Spanò di Verona (difensore dell’autista del mezzo agricolo) e l’avvocato della famiglia del bambino, Sonia Spisani, hanno ricevuto entrambi la comunicazione che l’autopsia e la perizia cinematica si svolgeranno lunedì prossimo. Il legale dell’indagato ha incaricato due consulenti. Del resto, sia l’autista del mezzo agricolo che i genitori del piccolo hanno chiesto l’assoluto riserbo. La perizia cinematica, inoltre, cercherà di stabilire l’accaduto: lo schiacciamento del bambino, per ora, è ancora una delle ipotesi al vaglio del inquirenti. Di sicuro il piccolo, il giorno dell’incidente, stava girando con la bici nel terreno dell’azienda agricola del vicino e amico di famiglia. All’improvviso, il rimorchio (sia chiaro è soltanto un’ipotesi) con un grosso miscelatore di foraggio avrebbe urtato il bambino. Dopo la terribile notizia della morte del piccolo, martedì scorso è stato osservato un minuto di silenzio in tutte le scuole di Argenta, con particolare commozione nella scuola d’infanzia paritaria di Santa Maria Codifiume che frequentava Diego Vecchietti, che avrebbe compiuto sette anni il 7 giugno. Una tragedia che si è consumata domenica scorsa.

Diego assieme ai genitori e alla sorellina stava facendo una passeggiata nella stradina ghiaiata dove la famiglia si è insediata da un paio d’anni. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo aveva inforcato come sempre la sua piccola bicicletta ed era arrivato nell’aia dell’azienda agricola, che dista appena trecento metri dalla casa colonica. Uno dei proprietari, che stava alimentando i bovini con un trattore con rimorchio, non avrebbe visto il bambino. Poi il volo disperato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna e l’attesa di un miracolo. Il bimbo si sarebbe spento il giorno dopo per le conseguenze dello schiacciamento toracico.