Bimbo schiacciato dal trattore. Eseguita l’autopsia sul corpo. Martedì esami sulla dinamica

Sono iniziati ieri pomeriggio gli accertamenti medico legali sul corpo del piccolo Alessandro Bruttomesso, il bambino di 7 anni schiacciato dal trattore guidato dal padre. L’incarico per eseguire l’autopsia è stato conferito in mattinata al medico legale Raffaella Marino che, poche ore dopo, si è messa al lavoro per i primi esami sulla salma. Per il padre del piccolo – indagato per omicidio colposo nell’inchiesta aperta dalla procura subito dopo la tragedia – era presente l’avvocato Giuliano Onorati, che assiste il genitore insieme al collega Simone Bianchi. Il medico legale si è preso 60 giorni per depositare le conclusioni. La difesa dell’indagato non si è affidata ad alcun consulente.

L’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso del piccolo, è solo una delle due consulenze che il pubblico ministero Barbara Cavallo ha disposto per fare luce sull’accaduto. La seconda è quella cinematica, finalizzata a cristallizzare l’esatta dinamica dei fatti ricostruendo i movimenti del trattore e quelli di Alessandro, che girava in bicilcetta nel piazzale della casa colonica della famiglia Bruttomesso. L’incarico per questo secondo accertamento verrà conferito mercoledì. Nessuna dichiarazione, al momento, dai legali del genitore, comprensibilmente sconvolto e chiuso nel proprio dolore da quel maledetto mercoledì sera.

Erano le 19. Alessandro stava girando in bici nel piazzale davanti a casa. In quegli stessi istanti, il padre stava eseguendo una manovra con il trattore per fare passare il figlio maggiore, in sella a un motorino. Il bambino, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe finito in un ‘angolo cieco’ dello specchietto retrovisore, ragion per cui il papà non lo avrebbe visto, travolgendolo. Le ruote del mezzo agricolo non gli hanno lasciato scampo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati in via Cento, a Porotto, Alessandro respirava ancora. La disperata corsa in ospedale non è però servita a salvargli la vita. Il suo cuore si è fermato durante il trasporto in ambulanza.

In via Cento sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato, ai quali sono state affidate le indagini sulla tragedia. Nello spiazzo davanti alla casa colonica hanno lavorato gli uomini della squadra mobile e quelli della polizia stradale, questi ultimi incaricati di capire se l’accaduto potesse essere gestito nelle modalità con cui si indaga su un incidente stradale. Aspetto che è però ben presto stato smentito, in quanto tutto si è verificato in un’area privata. La morte di Alessandro ha lasciato sgomenta un’intera comunità. A Vigarano, paese in cui il bimbo frequentava la scuola elementare, verrà proclamato il lutto cittadino nel giorno del funerale.