Bimbo schiacciato in bici: "Fatalità inevitabile". Archiviate le accuse all’autista del trattore

La morte del piccolo Diego Vecchietti è stata una "tragica e inevitabile fatalità". Ne è convinto il pubblico ministero Ciro Alberto Savino che, di recente, ha chiesto (e ottenuto) l’archiviazione dell’inchiesta a carico dell’autista del trattore sotto le cui ruote è rimasto schiacciato il bimbo di appena cinque anni. L’incidente, lo ricordiamo, si è verificato in una domenica mattina di sole nelle campagna di Santa Maria Codifiume. Subito dopo la tragedia (era il 21 maggio), la procura aveva aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Unico iscritto nel registro degli indagati, il conducente del trattore, un amico della famiglia del piccolo che stava lavorando nella sua azienda agricola di via Canne. Per fare chiarezza sull’accaduto, il pm aveva disposto autopsia e consulenza cinematica. Riguardo alla dinamica dell’incidente, le conclusioni dell’ingegnere Mattia Strangi hanno portato a ipotizzare che il bimbo sia entrato in bicicletta dalla parte posteriore del capannone nel quale l’agricoltore stava distribuendo il mangime al bestiame mediante il trattore. Avrebbe dunque seguito il mezzo che procedeva in avanti, tentando poi di sorpassarlo in un punto molto stretto. In quel frangente il bimbo avrebbe perso l’equilibrio finendo schiacciato dal traino del trattore stesso. Il tutto senza che l’indagato potesse notarlo.

L’agricoltore – ricostruiscono gli inquirenti – non solo non avrebbe potuto accorgersi della presenza del piccolo Diego nella stalla, ma non poteva nemmeno immaginare che il bimbo si infilasse all’interno del capannone in quella fase del lavoro, né tantomeno che provasse a superare il mezzo in movimento. Insomma, secondo la procura il conducente del trattore (difeso dall’avvocato Francesco Spanò di Verona) non avrebbe alcuna responsabilità penale nell’accaduto. La richiesta del pubblico ministero è stata accolta dal giudice che ha mandato in archivio il fascicolo sulla tragedia. La morte del piccolo Diego rimane dunque senza colpevoli.

L’incidente di via Canne aveva scosso un’intera comunità, oltre a stravolgere la vita dei familiari del piccolo. Tutto si consumò intorno alle 10.30 di una domenica di primavera. Il bambino era uscito con mamma, papà e la sorellina di poco più grande per fare una passeggiata. Sulla pianura intorno alla frazione argentana splendeva un sole tiepido dopo giorni di maltempo. La famiglia si diresse verso l’azienda di un vicino di casa, un allevamento di bovini. I bambini erano sulle loro biciclette, seguiti dai genitori a piedi. Fino a quel momento sembrava una domenica come tante, all’insegna dell’allegria e della serenità. Nessuno si aspettava che, di lì a poco, quella passeggiata domenicale sarebbe stata offuscata da una tragedia indicibile. Il piccolo Diego stava girando con la bici nel terreno dell’azienda agricola quando, all’improvviso, un urlo disperato ruppe la quiete dei campi. Le condizioni del piccino, schiacciato dal trattore, apparsero subito gravissime. A nulla valse la corsa all’ospedale e il volo in elicottero fino al Maggiore di Bologna. Il cuoricino di Diego si fermò poco dopo, lasciando sconvolta e incredula un’intera comunità.