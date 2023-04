Bimbo di tre anni ‘scappa’ da casa scalzo mentre la mamma è sotto la doccia a Portomaggiore (Ferrara)

Ferrara, 15 aprile 2023 - Ha approfittato del fatto che la mamma fosse sotto la doccia per andare a esplorare il mondo: a soli tre anni, scalzo com'era in casa, il piccolino ha infilato la porta e ha camminato fino alla piazza del paese. E' successo ieri pomeriggio a Portomaggiore. La presenza di un bimbo tanto piccolo che se ne va in giro da solo ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che attorno alle 17.30 hanno chiamato i carabinieri per segnalare la vicenda. In poco tempo una gazzella è intervenuta e i militari - non trovando familiari nei paraggi - hanno deciso di portare il piccolo in caserma.

Da lì sono scattate le ricerche e si è risaliti a una famiglia marocchina che vive nella cittadina ferrarese ed è stata contattata la madre. La donna ha raccontato di essere andata a fare una doccia chiudendo la porta di casa a chiave e lasciando i figli di 6 e 3 anni in salotto. Il più grande avrebbe però aperto la porta e il piccolo è uscito a passeggiare da solo. Dopo la ricostruzione dell'accaduto il bimbo è stato riaffidato alla madre.