Biodiversità e api protagoniste, il Lions Club organizza l’incontro oggi all’istituto ’Fratelli Navarra’

Il discorso ambientale riguarda, in primo luogo, i giovani. In questa idea si inserisce l’iniziativa del primo ‘Mese dell’ambiente’ dell’istituto ‘F.lli Navarra’ di Ferrara: si tratta di un mese collocato tra la Giornata mondiale dell’Acqua (22 marzo) e la Giornata mondiale della Terra (22 aprile), in cui si concentrano numerose iniziative legate all’ambiente e realizzate da alunni e docenti, con il significativo supporto della Fondazione Navarra e con il contributo di altri partner. Quindi, fare rete e farla partendo da diverse collaborazioni, da quella con il dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione dell’università di Ferrara, passando per l’associazionismo con Legambiente, Plastic Free e Lions Club, fino ai partener istituzionali, vedi il comune di Ferrara e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Fondamentale è, infine, l’apporto di imprese private nel settore agro-ambientale, come il Civ (Consorzio italiano vivaisti), e del mondo cooperativo, con Coop Alleanza 3.0. Il Mese dell’Ambiente è iniziato con il concorso di scrittura creativa e collaborativa denominato Elements, coordinato dalla docente Raniera Gioachini, con uno storytelling legato a un elemento naturale. Oggi, invece, l’istituto ospita un incontro organizzato dal Lions Club, incentrato sul tema ‘Api e biodiversità’, che vedrà numerosi contributi di esperti e istituzioni. Verrà, poi, lanciato l’Agriday, iniziativa organizzata da uno staff di alunni, che si è impegnato a contattare e a ospitare professionisti del mondo agro-ambientale. Queste iniziative sono anche incubatrici della nuova offerta formativa: il ‘Green College’, che il prossimo anno esordirà con la sua prima classe e che vedrà la nascita della prima Scuola internazionale per l’Ambiente di Ferrara. "In questo istituto abbiamo l’ambizione di pensare ai giovani – commenta il preside, Massimiliano Urbinati - non seguendo la scadenza dell’esame di quinta superiore, perché saremmo dei burocrati".

Francesco Franchella