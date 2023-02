Biogas a Villanova, incontro con il sindaco di Masi Torello

Si è svolto la settimana scorsa un incontro tra il sindaco di Masi Torello Riccardo Bizzarri (foto) e il vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi. Bizzarri, considerata la collocazione geografica prevista della centrale biogas di Villanova, ha richiesto alcuni chiarimenti al collega amministratore che ha dimostrato disponibilità ed interesse alle preoccupazioni emerse, inerenti la costruzione del nuovo sito di produzione energia nel territorio ferrarese.

Il sindaco di Masi Torello, che ha sempre ricevuto informazioni dirette da parte del vicesindaco del capoluogo estense durante tutta lo svolgersi della vicenda, ha constatato l’impegno da parte del Comune e del vicesindaco in prima persona, in merito ai controlli sulla costruzione dell’impianto e l’impatto che la centrale potrà generare anche sull’abitato del Comune di Masi Torello. In questo Comune, tra l’altro, è già presente una centrale di produzione biogas che in questi ultimi nove anni – grazie alla collaborazione tra cittadinanza, proprietà e amministrazione comunale – ha funzionato al meglio.

"Rivolgo il mio ringraziamento – ha affermato il sindaco Bizzarri – a tutti coloro che si stanno occupando fattivamente della questione e al Comune per l’ascolto attivo che ha dimostrato nella circostanza". "È stato un incontro concreto e utile – ha sottolineato il vicesindaco Lodi – per i preziosi elementi forniti in merito al funzionamento della centrale biogas già attiva e per le modalità istituzionalmente corrette di approcciare le problematiche inerenti la realizzazione di questa nuova centrale".