Biogas, De Michele ’diffidata’ "Informazioni da non divulgare"

Biogas rovente a colpi di avvocati. Il sindaco di Vigarano Davide Bergamini ha recapitato ad Agnese De Michele (nella foto), della lista d’opposizione ‘Costruiamo il futuro con te’ una diffida per aver diffuso "informazioni ed atti oggetto di un procedimento penale ancora in corso", che avrebbero causato, a suo giudizio, "un grave danno all’Ente". La diffida contiene inoltre l’indicazione di "sospendere la divulgazione di altre informazioni relative allo stesso argomento". E’ l’interessata a renderlo noto. "Nella piena consapevolezza delle responsabilità previste dalla normativa per il ruolo che rivesto – premette la De Michele – ho ritenuto doveroso informare la cittadinanza". Nella lettera aperta ai cittadini e ai consiglieri, la De Michele ha riportato alcuni dati da un documento tecnico: "Non è coperto da obblighi di riservatezza – precisa – e ho accuratamente evitato la divulgazione di dati sensibili. Ora tutti sanno che per ripristinare adeguatamente via Frattina, gravemente danneggiata per il 97% dai mezzi in uso a Ca’ Bianchina – ribadisce la De Michele citando l’atto – servono almeno 900.000 euro. Da tempo la cittadinanza avrebbe dovuto essere stata messa a conoscenza del documento, auspico in un ripensamento da parte del sindaco sulla negata istituzione di una commissione consigliare sull’argomento, intanto ho presentato una richiesta di variazione all’ordine del giorno in consiglio per discutere della diffida".

Claudia Fortini