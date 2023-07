Biogas e cattivi odori, in campo un avvocato

Continua il braccio di ferro tra il comitato di cittadini di ‘Tutela Ambientale contro l’inquinamento odorigeno’ di Vigarano Mainarda e l’attività del biogas di Via Frattina. I residenti hanno incaricato l’avvocato Marco Falciano (nella foto in alto), dello Studio Legale Associato Storari e Cintio di Ferrara, che ha depositato le osservazioni all’istanza di modifica sostanziale depositata da Ca’ Bianchina e ha richiesto "di sospendere il procedimento autorizzativo, sino a che non saranno adempiute le prescrizioni idonee ad assicurare l’adeguata tutela dell’ambiente e della salute". Non è tutto. "Abbiamo chiesto la realizzazione di un tavolo di confronto – spiega Falciano - che avvii un monitoraggio sistematico della percezione del disturbo olfattivo presso i residenti tramite la redazione di agende di odore e sino a che non siano adempiuti tutti gli obblighi previsti dal contratto stipulato dall’azienda con il comune di Vigarano". L’azienda ha infatti chiesto i permessi per aumentare i conferimenti dei sottoprodotti destinati all’impianto del 10% e di variare la tipologia dei prodotti destinati alla biodigestione. Ma il comitato esprime la più netta contrarietà. "Con la nuova richiesta di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – spiega il comitato – l’azienda ha richiesto di implementare l’aggiunta di effluenti zootecnici, ossia liquame bovino e pollina, che determinano oltre a un netto aumento dei cattivi odori anche la proliferazione di mosche e parassiti". "L’attività – spiega l’avvocato Falciano - è più volte stata segnalata a causa del forte impatto ambientale, odorigeno e dal proliferare di mosche e insetti. Anche l’impianto di trattamento dei reflui, come riscontrato in due episodi nel 2016 e 2020 dalle Guardie Giurate Ittiche, ha impattato l’ambiente naturale, contaminando le acque del canale Tassone". Il comitato ricorda poi che "il traffico veicolare di mezzi pesanti ha compromesso la rete stradale e ponti". Di fronte alle segnalazioni dei residenti, Arpae, l’ente di controllo competente, ha richiesto che l’azienda producesse uno studio di impatto odorigeno. "Lo studio – spiega Falciano - è stato condotto sulla base di misurazioni realizzate nel solo mese di febbraio, periodo in cui l’attività del biogas e conseguentemente le sue emissioni sono minime, per questo è stato ritenuto dai cittadini assolutamente non rappresentativo".

Claudia Fortini