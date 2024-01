"Biogas, Falciano non rappresenta nessuno"

"Marco Falciano continua a gettare fumo negli occhi ai cittadini. Non si sa se sia perché non ha ancora capito, e sarebbe grave o perché fa finta di non capire. Cerca di disorientare le persone". Il Comune interviene in merito alle dichiarazioni di Falciano di questi giorni, che, a nome del Gruppo informale per la Tutela del Territorio e della Salute di Vigarano Mainarda, hanno dichiarato di essersi visti "negare un accesso agli atti". Nell’occhio del ciclone c’è il procedimento amministrativo di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dall’azienda biogas, che il gruppo contesta. "Ci teniamo a far presente che Falciano – dice il sindaco Davide Bergamini – non rappresenta nessuno, nonostante le sue continue affermazioni provocatorie e senza fondamento". Una lunga vicenda. "Dica che anche il suo appello al difensore civico della Regione è stato rispedito al mittente - incalza il primo cittadino – come ha fatto il Comune, poiché risulta che il soggetto richiedente non ha alcun titolo per ottenere la documentazione. Falciano spieghi ai suoi eventuali "suggeritori" di comunicare l’elenco degli interessati, ammesso che esistano. Capiamo che il rancore a volte prevalga sulla ragione ma suggeriamo a chi ci attacca continuamente senza motivo di mantenere almeno un atteggiamento serio poiché stiamo parlando dell’amministrazione del nostro Comune e non di una partita del "gioco dell’oca". Sul fatto interviene l’assessore Lambertini: "Falciano continua con il gioco delle tre carte senza dire nulla di concreto, quando dovrebbe ringraziare per l’operato serio e concreto di questa Amministrazione che insieme agli uffici comunali competenti ha esaminato i documenti, interessando gli enti competenti e il risultato è evidente poiché non è stata rilasciata alcuna nuova autorizzazione. Non abbiamo bisogno di un intervento di Falciano ma gli suggeriamo di rileggere la risposta del difensore civico. Restiamo come sempre a disposizione per fornire informazioni a chiunque, avente titolo, ne faccia richiesta".

cl. f.