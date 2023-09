"Biogas, il sindaco imbavaglia l’opposizione"

"Non si imbavaglia l’opposizione". Così la lista civica ‘ViviAmo Vigarano’ entra a ‘piè pari’ nella bagarre sulla centrale a biogas e i danni alle strade, a colpi di lettere tra il sindaco Davide Bergamini e Agnese De Michele della lista ‘Costruiamo il futuro con te’ diffidata. Se la De Michele aveva scritto una lettera aperta ai cittadini e ai consiglieri, citando un un documento tecnico Bergamini ha risposto con un’altra lettera che la diffidava da divulgare "informazioni ed atti oggetto di un procedimento penale ancora in corso", che avrebbero causato, a suo giudizio, " un grave danno all’Ente".Da qui la solidarietà del gruppo di opposizione alla De Michele: "Qualora le affermazioni del sindaco avessero un fondamento – tuonano i consiglieri Lisa Pancaldi, Olao Guidetti e Salvatore Ilacqua - chiediamo al sindaco di tutelare gli interessi del Comune e della comunità tutta nelle sedi opportune, ma nell’eventualità in cui questo non avvenisse questa diffida sarebbe da catalogare come un gravissimo atto di intimidazione nei confronti di un consigliere comunale, con la chiara volontà di imbavagliare l’opposizione. Un atteggiamento antidemocratico e deprecabile, sicuramente non compatibile con la carica di sindaco che deve rappresentare tutti i cittadini". "Ho apprezzato molto le dichiarazioni di ViviAmo Vigarano – commenta la De Michele – anch’io avrei fatto con loro le stesse cose. C’è un’opposizione oggi a Vigarano che sta facendo il proprio dovere, cosa che avrebbero dovuto fare loro nel 2010". Non ci sta il sindaco Bergamini che usa i social per rispondere ai commenti dei cittadini e rilancia: "Non abbiamo bisogno di suggerimenti da parte del consigliere De Michele e dei suoi colleghi di partito che hanno avuto tempo e ruoli in passato per dimostrare ciò che sapevano e potevano fare lasciando invece solo un pessimo ricordo ed un amaro risultato – scrive -. Nessuna decisione è stata presa. Il Comune si è affidato ad uno studio legale che insieme agli uffici sta analizzando un percorso per definire una situazione, nata diversi anni fa che questa amministrazione sta cercando di risolvere e gestire nel migliore dei modi proprio per evitare ulteriori danni per il Comune".

Claudia Fortini