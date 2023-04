Biogas in via Frattina I cittadini incaricano l’avvocato Falciano

Si è costituito un gruppo di tutela ambientale a Vigarano Mainarda, "contro l’inquinamento odorigeno" e si sono rivolti agli enti competenti, lamentando di "patire molestie derivanti dall’attività del biogas di via Frattina". Hanno consegnato a Marco Falciano (foto), dello Studio Legale Associato Storari Cintio, eco-giurista ed attivista ambientale, tutta la documentazione utile ad approfondire "eventuali non conformità". L’obiettivo è quello di presentare "osservazioni e istanze alle autorità competenti – spiegano – al fine di far cessare le molestie olfattive e garantire la protezione dell’ambiente mediante l’impiego delle migliori tecniche disponibili". Falciano si fa dunque portavoce dei residenti che documentano "lo spandimento a pressione, che favorisce le emissioni moleste". "I terreni agricoli coltivati a mais in cui si utilizzano periodicamente i liquami come ammendante, si trovano a Cà Pontoni – spiegano i cittadini attraverso il loro legale –, area prossima agli agglomerati urbani che ricadono tra il comune di Ferrara e Vigarano". E’ qui che gli ambientalisti hanno documentato, con foto e video, come gli spandimenti avvengano "per mezzo di erogatori a pressione – spiegano – che causano la polverizzazione del getto in aria, provocando un notevole incremento di emissioni odorigene, dispersione di ammoniaca e altre particelle inquinanti". L’area è considerata ‘ad alta vulnerabilità nitrati ‘. Eppure dal 2018 ad oggi i cittadini hanno elevato oltre 11 segnalazioni rivolte a enti di controllo, enti locali e forze dell’ordine, segnalando diverse criticità derivanti dall’attività del biogas e i loro disagi sono rimasti invariati.

Claudia Fortini