"Biogas, non esiste nessun comitato In Comune mai arrivate lamentele"

"Non abbiamo mai ricevuto lamentale dai cittadini. Il comitato ‘Contro l’inquinamento odorigeno’ della centrale a biogas e biometano di via Frattina, non si è mai presentato in Municipio. Per noi è un fantasma. Si faccia avanti. Con persone, con volti, nomi e cognomi. Reali. Per ascoltare i cittadini ci siamo sempre". Il sindaco di Vigarano Davide Bergamini va subito al dunque. Di fronte alle segnalazioni, annunciate dal dottore in legge Marco Falciano, dello studio Legale associato Storari Cintio, incaricato di parlare a nome di quello che si definisce "Comitato Informale di Tutela Ambientale Contro l’Inquinamento odorigeno di Vigarano Mainarda, che da anni lamenterebbe di subire molestie dall’attività del biogas di Via Frattina", propone che ci sia ‘Chiarezza’.

Ed è limpido. "L’azienda ha presentato la modifica della ‘dieta’ dell’impianto – spiega – ovvero delle materie per produrre biogas e biometano. Gli uffici comunali non hanno fatto altro che rispondere trasmettendo agli organi competenti tutti i documenti per capire se poteva essere accettata o serviva chiedere integrazioni documentali". In poche parole, da quanto si coglie, in questi casi il Comune funge da ‘passacarte’, ovvero inoltra gli atti ad Ausl, Arpae e a tutti gli altri enti. "Da parte degli enti sono arrivate osservazioni – spiega il sindaco - che l’azienda ha ricevuto e alle quali risponderà". Bergamini chiede la chiarezza di "chi ci sia realmente in questo comitato" ovvero nomi, cognomi, persone alle quali potersi rivolgere. Da qui un inciso: "Il Comune di Vigarano – sottolinea con convinzione – sta seguendo tutte le procedure richieste. Sta facendo addirittura passi ancora più rigidi di altri comuni che hanno rilasciato più rapidamente permessi".

Poi l’ammissione: "Non abbiamo mai ricevuto nessuna comunicazione da questo ‘fantomatico’ comitato – dice –. Mi chiedo quale causa porti avanti Falciano. A meno che non si voglia candidare alle prossime elezioni". Da qui il contrattacco: " Non accetto da parte di un dottore in legge – dice perentorio Bergamini – critiche che oggi non ci sono da parte dei cittadini e soprattutto, non accetto di parlare di un comitato di cui nessuno di noi conosce l’esistenza a meno che non lo stia fondando Falciano. Stia tranquillo – conclude – abbiamo seguito in modo rigido e scrupoloso tutto l’iter".

